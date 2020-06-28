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Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Фото: rpn.gov.ru
Фото: rpn.gov.ru

Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду. Это стало следствием гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня, говорится в сообщении Росприроднадзора, поступившем в РБК.

«Эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию», — также говорится в сообщении.

В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики «Норникеля»
Общество
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

28 июня в Норильске в районе фабрики произошел сброс отходов, это обнаружили активисты «Гринписа», бывший сотрудник норильского Роспотребнадзора и корреспондент «Новой газеты». В статье газетты говорится, что в отходы сливаются в реку Хараелах и озеро Пясино. Следствие начало проверку.

Теги: Норникель, Норильск, новости
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