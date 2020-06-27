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СМИ назвали депрессию причиной смерти главы застройщика «Пионер»

По словам близких и жены Андрея Грудина, найденного мертвым в офисе, у него была депрессия. Рядом с телом мужчины обнаружили предсмертную записку, в которой тот просил никого не винить
Андрей Грудин
Андрей Грудин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

У генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина, которого 27 июня нашли мертвым в офисе в Москве, была депрессия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства указывает, что, по предварительным данным, со слов близких Грудина, тот в последнее время болел депрессией. Рядом его телом обнаружили пистолет и предсмертную записку.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах утверждает, что о депрессии Грудина сообщила его жена. «Комсомольская правда» пишет, что, по ее словам, глава «Пионера» находился в депрессии последние несколько месяцев и думал о суициде.

Собеседник агентства также добавил, что текст записки, найденной рядом с телом девелопера, сводился к фразе «прошу меня простить, никто не виноват». Похоже содержание записки пересказывает и источник «Комсомольской правды».

В Москве нашли мертвым главу застройщика «Пионер»
Общество
Андрей Грудин

Источник РБК в правоохранительных органах ранее сообщил, что Грудина обнаружили мертвым в офисе на Малой Пироговской улице в Москве. По предварительной версии, он совершил самоубийство. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в предсмертной записке говорилось о высокой долговой нагрузке. В пресс-службе ГСУ СКР по Москве отказались от комментариев.

Андрею Грудину было 50 лет. Ему и Леониду Максимову «Пионер» принадлежит в равных долях. Компания была основана в 2001 году. В стадии строительства группы находится 298 тыс. кв. м жилья и апартаментов (260 тыс. в Москве и 38 тыс. в Петербурге). По данным отчета АО «ГК «Пионер», за первый квартал 2020 года долгосрочные заемные средства компании составили 11,15 млрд руб. (включая кредиты на 3 млн руб. облигационные займы на 8 млрд руб.). Просроченной кредиторской задолженности у группы не было. По итогам 2019 года консолидированная выручка группы и ее «дочек» составила 40 млрд руб. (1,7 раза больше, чем годом ранее).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, девелопер
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В Москве нашли мертвым главу застройщика «Пионер»
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