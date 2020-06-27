СМИ назвали депрессию причиной смерти главы застройщика «Пионер»

По словам близких и жены Андрея Грудина, найденного мертвым в офисе, у него была депрессия. Рядом с телом мужчины обнаружили предсмертную записку, в которой тот просил никого не винить

Андрей Грудин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

У генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина, которого 27 июня нашли мертвым в офисе в Москве, была депрессия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства указывает, что, по предварительным данным, со слов близких Грудина, тот в последнее время болел депрессией. Рядом его телом обнаружили пистолет и предсмертную записку.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах утверждает, что о депрессии Грудина сообщила его жена. «Комсомольская правда» пишет, что, по ее словам, глава «Пионера» находился в депрессии последние несколько месяцев и думал о суициде.

Собеседник агентства также добавил, что текст записки, найденной рядом с телом девелопера, сводился к фразе «прошу меня простить, никто не виноват». Похоже содержание записки пересказывает и источник «Комсомольской правды».