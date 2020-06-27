Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

Журналисты у здания Екатеринбургской митрополии РПЦ (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Церковь просила журналистов быть осторожными в связи с ситуацией в Среднеуральском женском монастыре. Об этом заявили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии на запрос об инциденте с журналисткой Ксенией Собчак.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.

В епархии добавили, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.

Ранее 27 июня Собчак заявила, что в монастыре на нее и членов съемочной группы напали. По словам журналистки, избили двоих мужчин из съемочной группы, «здоровенные бугаи» отобрали камеру с кадрами инцидента. После этого Собчак вызвала полицию.