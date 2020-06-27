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Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

Журналисты у здания Екатеринбургской митрополии РПЦ
Журналисты у здания Екатеринбургской митрополии РПЦ (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Церковь просила журналистов быть осторожными в связи с ситуацией в Среднеуральском женском монастыре. Об этом заявили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии на запрос об инциденте с журналисткой Ксенией Собчак.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.

В епархии добавили, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.

Ранее 27 июня Собчак заявила, что в монастыре на нее и членов съемочной группы напали. По словам журналистки, избили двоих мужчин из съемочной группы, «здоровенные бугаи» отобрали камеру с кадрами инцидента. После этого Собчак вызвала полицию.

Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
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Позже телеведущая опубликовала видео, снятое уже после инцидента. На кадрах она идет в окружении людей в черных рясах, указывает на них и утверждает, что это именно они напали на съемочную группу.

Собчак приехала в Свердловскую область, чтобы присутствовать на церковном суде над схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), которого отстранили от служения за критику церковных и светских властей из-за закрытия храмов во время эпидемии коронавируса. Сергий, которого называют духовником депутата Натальи Поклонской, называл вирус выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает храмы. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти. Суд должен был пройти 26 июня, но Сергий не явился на него.

В середине июня екатеринбургские СМИ сообщали, что схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть.

Теги: Свердловская область, монастырь, Ксения Собчак, новости
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Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
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Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале
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