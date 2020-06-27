Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — сообщила журналистка.

Собчак отметила, что часть свидетельств нападения осталась на других картах памяти. «На этом замолкаю — продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм на канале «Осторожно Собчак», — написала ведущая.

Кроме того, Собчак сообщила, что у режиссера ее съемочной группы Сергея Ерженкова медики зафиксировали перелом кисти.