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В Москве нашли мертвым главу застройщика «Пионер»

Генерального директора «Пионера» Андрея Грудина нашли мертвым в офисе компании на Малой Пироговской. По предварительным данным, он совершил самоубийство
Андрей Грудин
Андрей Грудин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина. Об этом сообщают Telegram-канал Mash, РЕН ТВ и «Известия». Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил смерть Грудина.

По словам собеседника РБК, его нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, это самоубийство. Предварительный вывод о самоубийстве озвучил и источник «Интерфакса». Агентство сообщает, что в записке говорилось о высокой долговой загрузке.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу группы «Пионер».

Группа компаний «Пионер» в равных долях принадлежит Андрею Грудину и Леониду Максимову. В стадии строительства группы, по данным единой информационной системы жилищного строительства, находится 298 тыс. кв. м жилья и апартаментов. Из них 260 тыс. в Москве и 38 тыс. Петербурге. Прошлым летом на Московском урбанистическом форме Андрей Грудин заявил, что компания не будет развивать новые проекты в Петербурге из-за низкой маржинальности рынка там и сосредоточится на развитии в Москве, в том числе на сегменте коммерческой недвижимости.

По данным отчета АО «ГК «Пионер», за первый квартал 2020 года долгосрочные заемные средства компании составили 11,15 млрд руб., в том числе 3 млн руб. кредиты, 8 млрд руб. облигационные займы. Просроченной кредиторской задолженности у группы не было.

По итогам 2019 года консолидированная выручка группы «Пионер» и ее дочерних компаний составила 40 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Прибыль за год составила 7,59 млрд руб. (в 2018 году — 2 млрд руб.).

Строительная компания была основана в 2001 году. К 2016 году «Пионер» ввел в эксплуатацию 12 крупных проектов в Москве и Петербурге общей площадью 844,6 тыс. кв. м. Среди построенных компанией объектов в столице — жилой дом «Авангард», ЖК бизнес-класса «Life-Кутузовский», здание международной IB-школы Brookes и другие. В Петербурге строительная компания реализовала проект дома на Арсенальной набережной, занималась строительством жилого дома YE’S Residence на Лиговском проспекте, объектов курорта «Первая линия» на побережье Финского залива и прочими.

Авторы: Любовь Порываева, Гаяна Демурина, Надежда Федорова
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