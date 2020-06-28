В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики «Норникеля»

По данным МЧС, жидкость, перекачиваемая в районе Талнахской обогатительной фабрики из хвостохранилища, могла попасть в реку Хараелах. «Новая газета» пишет, что вода загрязнена опасными веществами и «ручьями» сливается в эту реку

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля») произошла утечка, существует угроза, что вещества могут попасть в реку Хараелах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС.

«Новая газета» пишет, что в тундру из хвостохранилища насосами выкачивается вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. «Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино», — сообщает газета. Это обнаружили журналисты издания, вместе с которыми на месте находятся бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин и активисты «Гринпис». Очевидцы вызвали на место слива полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

«Норникель» позднее сообщил, что на отстойнике Талнахской обогатительной фабрики «происходит слив оборотной воды через границу отстойника». Компания остановила этот слив, а также возбудила служебное расследование. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.



В конце мая из резервуара на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) («дочка» «Норильского никеля») утекло около 21 т дизельного топлива. Вещество попало в грунт и проникло в водоемы — реки Амбарная и Далдыкан, а затем почти во все их притоки. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, дизель оказался и в озере Пясино, которое впадает в Карское море; в «Норникеле» это отрицали. По данным на 28 июня, с места разлива топлива вывезли в общей сумме более 153, 3 тыс. т загрязненного грунта.

В середине июня СК завел уголовное дело в связи с загрязнением окружающей среды сотрудниками «Норникеля». Следователи считают, что с 2017 по 2019 год сотрудники ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил по охране природы, при проектировании и строительстве Талнахской обогатительной фабрики допустили слив загрязненной воды в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский». На ликвидацию ущерба от их действий, по оценке Росприроднадзора, потребуется около 154 млн руб.