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«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием

Уход из жизни Андрея Грудина не имеет отношения к деятельности «Пионера», заявили в компании и отметили устойчивое финансовое положение группы. Ранее СМИ сообщили, что возможной причиной смерти главы застройщика стала депрессия
Фото: GruppaKompanijPioneer / Facebook
Фото: GruppaKompanijPioneer / Facebook

Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием. Об этом говорится в сообщении «Пионера», поступившем в РБК.

В компании напомнили, что по итогам прошлого года объем выручки «Пионера» составил 40 млрд руб. (+42% год к году), а чистая прибыль — 7,6 млрд руб. В 2019 году EBITDA выросла до 11,6 млрд руб., соотношение чистого долга к этому показателю на конец года составляло 0,7. Как отметили в «Пионере», это свидетельствует об устойчивом финансовом положении группы.

В Москве нашли мертвым главу застройщика «Пионер»
Общество
Андрей Грудин

Компания выразила соболезнования родным и близким Грудина, назвав его смерть большой потерей. «Он был выдающимся бизнесменом, надежным партнером, примером для сотрудников и сердцем ГК «Пионер», — заявил застройщик.

Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице в Москве, рассказывал ранее источник РБК в правоохранительных органах. По предварительным данным, он покончил с собой. По данным источника «Интерфакса», в предсмертной записке, которую нашли рядом с Грудиным, говорилось о высокой долговой нагрузке.

Позже источник «РИА Новости» сообщил, что в тексте записки были слова «Прошу меня простить, никто не виноват». Похожее содержание привела «Комсомольская правда», отметив, что в последние несколько месяцев глава «Пионера» думал о суициде. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», у Грудина была депрессия.

СМИ назвали депрессию причиной смерти главы застройщика «Пионер»
Общество
Андрей Грудин

Грудину было 50 лет. Он основал «Пионер» в 2001 году вместе с партнерами и тогда же возглавил ГК. В 2012 году Грудина удостоили звания «Почетный строитель города Москвы». Ему и Леониду Максимову «Пионер» принадлежал в равных долях.

В числе построенных объектов «Пионера» в Москве — жилой квартал бизнес-класса «Life-Кутузовский», жилой дом «Авангард» в Новых Черемушках, жилой квартал «Life-Лазаревское» и другие. В Петербурге компания реализовала в том числе проект дома на Арсенальной набережной и занималась строительством жилого дома YE’S Residence.

Авторы: Надежда Федорова, Наталия Анисимова
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