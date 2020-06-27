«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием

Уход из жизни Андрея Грудина не имеет отношения к деятельности «Пионера», заявили в компании и отметили устойчивое финансовое положение группы. Ранее СМИ сообщили, что возможной причиной смерти главы застройщика стала депрессия

Фото: GruppaKompanijPioneer / Facebook

Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием. Об этом говорится в сообщении «Пионера», поступившем в РБК.

В компании напомнили, что по итогам прошлого года объем выручки «Пионера» составил 40 млрд руб. (+42% год к году), а чистая прибыль — 7,6 млрд руб. В 2019 году EBITDA выросла до 11,6 млрд руб., соотношение чистого долга к этому показателю на конец года составляло 0,7. Как отметили в «Пионере», это свидетельствует об устойчивом финансовом положении группы.

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Компания выразила соболезнования родным и близким Грудина, назвав его смерть большой потерей. «Он был выдающимся бизнесменом, надежным партнером, примером для сотрудников и сердцем ГК «Пионер», — заявил застройщик.

Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице в Москве, рассказывал ранее источник РБК в правоохранительных органах. По предварительным данным, он покончил с собой. По данным источника «Интерфакса», в предсмертной записке, которую нашли рядом с Грудиным, говорилось о высокой долговой нагрузке.