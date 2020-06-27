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Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале

По словам журналистки, двое человек избиты, у ее съемочной группы отобрали камеру. Собчак прилетела в Свердловскую область, чтобы снять фильм о мятежном схиигумене Сергие
Храм на территории Среднеуральского женского монастыря
Храм на территории Среднеуральского женского монастыря (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак. Об этом телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

«Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова», — написала она.

По словам Собчак, «здоровенные бугаи» отобрали камеру у съемочной группы и забрали съемки избиения. Она вызвала полицию.

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Среднеуральский женский монастырь

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там добавили, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Собчак прилетела в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), запрещенным в служении после призывов не закрывать храмы во время пандемии. Заседание должно было состояться 26 июня, но священнослужитель не явился на него, и суд перенесли.

Журналистка также намерена снять фильм о схиигумене. В интервью изданию «Екатеринбург Онлайн» Собчак сообщила, что «посторонние силы» намеренно мешают съемочной группе. «Кто-то убедил отца Сергия, что мы действуем в интересах епархии, что, конечно, неправда», — заявила она.

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Схиигумен Сергий (Николай Романов) в обители на территории Среднеуральского женского монастыря

16 июня «Екатеринбург Онлайн» и 66.ru сообщили, что Романов сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил его вместе со своими сторонниками. Настоятельница с сестрами временно покинули храм. Позднее в пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что игуменью фактически отстранил от управления монастырем отец Сергий, который является духовником обители.

Издание 66.ru также отмечало, что после «захвата» монастыря к его охране были привлечены казаки, так как соратники Сергия опасались, что опального схиигумена заменят на лояльного митрополиту священника. Оренбургское войсковое казачье общество информацию о поддержке Сергия опровергло.

В апреле схиигумен Сергий раскритиковал запрет властей ходить в церковь во время эпидемии коронавируса, а само заболевание назвал выдумкой. Центр «Э» проверил выступление клирика, проклявшего тех, кто закрывал храмы во время пандемии, и нашел в нем признаки разжигания ненависти. Сергию было запрещено проводить службы до решения церковного суда.

Авторы: Наталия Анисимова, Любовь Порываева
Теги: Ксения Собчак, монастырь
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