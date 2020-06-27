Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале

По словам журналистки, двое человек избиты, у ее съемочной группы отобрали камеру. Собчак прилетела в Свердловскую область, чтобы снять фильм о мятежном схиигумене Сергие

Храм на территории Среднеуральского женского монастыря (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак. Об этом телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

«Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова», — написала она.

По словам Собчак, «здоровенные бугаи» отобрали камеру у съемочной группы и забрали съемки избиения. Она вызвала полицию.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там добавили, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.