Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.
Собчак прилетела в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), запрещенным в служении после призывов не закрывать храмы во время пандемии. Заседание должно было состояться 26 июня, но священнослужитель не явился на него, и суд перенесли.
Журналистка также намерена снять фильм о схиигумене. В интервью изданию «Екатеринбург Онлайн» Собчак сообщила, что «посторонние силы» намеренно мешают съемочной группе. «Кто-то убедил отца Сергия, что мы действуем в интересах епархии, что, конечно, неправда», — заявила она.
16 июня «Екатеринбург Онлайн» и 66.ru сообщили, что Романов сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил его вместе со своими сторонниками. Настоятельница с сестрами временно покинули храм. Позднее в пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что игуменью фактически отстранил от управления монастырем отец Сергий, который является духовником обители.
Издание 66.ru также отмечало, что после «захвата» монастыря к его охране были привлечены казаки, так как соратники Сергия опасались, что опального схиигумена заменят на лояльного митрополиту священника. Оренбургское войсковое казачье общество информацию о поддержке Сергия опровергло.
В апреле схиигумен Сергий раскритиковал запрет властей ходить в церковь во время эпидемии коронавируса, а само заболевание назвал выдумкой. Центр «Э» проверил выступление клирика, проклявшего тех, кто закрывал храмы во время пандемии, и нашел в нем признаки разжигания ненависти. Сергию было запрещено проводить службы до решения церковного суда.