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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Пакистане на жилые дома рухнул пассажирский лайнер, Путин предупредил о второй волне коронавируса в России, в Подмосковье отменили пропуска, на оборонных заводах Северодвинска возник очаг COVID-19; главные новости — в обзоре РБК

В Пакистане при заходе на посадку на жилые кварталы упал пассажирский самолет

Лайнер A320 компании Pakistan International Airlines разбился 22 мая около пакистанского города Карачи. По первоначальным данным, погибли все пассажиры и экипаж, жертвы были также на земле. Однако позже власти сообщили о выживших в авиакатастрофе пассажирах самолета. По данным авиакомпании, на борту находился 91 пассажир и семь членов экипажа.

  • Первым выжившим пассажиром, информацию о котором подтвердили, стал президент Bank of Punjab Зафар Масуд. Банкира доставили в госпиталь. По словам сотрудников больницы Darul Sehat Hospital, у Масуда сломано бедро и ключицы, однако ожогов на теле нет, и его жизнь вне опасности. Позже издание The Nation сообщило, что при катастрофе выжило несколько десятков человек: в один госпиталь было доставлено 15 пострадавших пассажиров, в другой — еще 17. Позже министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что при падении самолета погибли по меньшей мере 90 человек.
  • Самолет упал на жилые кварталы в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Несколько строений были разрушены, на месте катастрофы возник пожар, точное количество погибших и пострадавших на земле устанавливается.
  • Точная причина катастрофы неизвестна. Представитель гражданской авиации Пакистана сообщил Reuters, что перед посадкой у самолета были проблемы с выпуском шасси, об этом экипаж успел сообщить на землю.

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19

Минздраву следует прислушаться к мнению специалистов в России и в мире о высокой вероятности возникновения осенью второй волны эпидемии COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Российское здравоохранение должно быть готово к этому, поручил он.

  • На совещании о ситуации с эпидемией COVID-19 в стране Путин заявил, что осуществляя выход из режимов карантина в регионах, необходимо готовиться к тому, что осенью возникнет вторая волна эпидемии. Об этом, напомнил президент, предупреждают специалисты как в России, так и в мире. Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко, он поручил уже сейчас думать об этом. «Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — сказал Путин.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим. Он предупредил, что количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что с субботы, 23 мая, в регионе отменяется система электронных пропусков. Он также разрешил возобновить продажу автомобилей и жилья.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире. В России наблюдались низкие показатели по числу зараженных вирусом. «То есть даже когда у нас были максимальные уровни, все равно это было значительно меньше каждый день, чем в целом ряде других стран», — отметила Попова.
  • Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев предсказал, что большинство регионов России уже в начале июня будут готовы начать переход к «достаточно полному восстановлению всей инфраструктуры и экономики».

На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19

За сутки число заражений коронавирусной инфекцией в Северодвинске выросло почти на четверть. Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности. Власти не уточнили, на каких именно предприятиях возник очаг заражения.

  • Сразу несколько десятков зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали на предприятиях оборонного комплекса, расположенных в Северодвинске. Согласно данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Северодвинске выявлено 53 случая заражения COVID-19, тогда как днем ранее выявили только двух заболевших.
  • На долю Северодвинска пришлось более половины выявленных за сутки в области больных (всего их 84). Общее число заразившихся в городе выросло почти на четверть — до 276.
  • Глава управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов отметил, что заболеваемость COVID-19 в Северодвинске почти в полтора раза выше, чем в среднем по региону, а это значит, что речь идет о возникновении серьезного очага инфекции. Глава региона Александр Цыбульский поручил установить причины вспышки заболевания и «ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий».

Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова провел мониторинг состояния предприятий малого и среднего бизнеса, в котором участвовали 2055 компаний со всех регионов России.

  • Более половины опрошенных компаний (62,2%) оценили шанс выживания своих предприятий в 50% и ниже. Поддержкой бизнеса со стороны федеральных властей в условиях эпидемии оказались довольны лишь 6,6% респондентов. О полной уверенности в том, что их предприятия продолжат работу, заявили 13,4% опрошенных бизнесменов.
  • Действия федерального правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса скорее отрицательно или отрицательно оценили более половины опрошенных — 55,1%. Положительно к мерам властей отнеслись 6,6%, скорее положительно — 21,2%. Главными проблемами для бизнеса стали невозможность платить зарплату (52,4%) и сложности с оплатой аренды (42,8%). Еще 39,1% заявили о систематических неплатежах со стороны контрагентов.
  • Первый пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса правительство представило 16 марта. Несмотря на решение создать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. и предоставить торговым предприятиям льготные кредиты, мер для поддержки малого и среднего бизнеса в нем было немного. О втором пакете помощи Путин объявил 15 апреля, он включал безвозмездную финансовую помощь пострадавшим малым и средним предприятиям на выплату минимальной зарплаты в течение трех месяцев при условии сохранения рабочих мест. Третий пакет поддержки экономики с льготными кредитами и частичным списанием налогов за второй квартал был объявлен президентом 11 мая.
Автор: Владислав Гордеев
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