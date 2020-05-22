Что случилось за день. Главные новости РБК

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В Пакистане при заходе на посадку на жилые кварталы упал пассажирский самолет

Лайнер A320 компании Pakistan International Airlines разбился 22 мая около пакистанского города Карачи. По первоначальным данным, погибли все пассажиры и экипаж, жертвы были также на земле. Однако позже власти сообщили о выживших в авиакатастрофе пассажирах самолета. По данным авиакомпании, на борту находился 91 пассажир и семь членов экипажа.

Первым выжившим пассажиром, информацию о котором подтвердили, стал президент Bank of Punjab Зафар Масуд. Банкира доставили в госпиталь. По словам сотрудников больницы Darul Sehat Hospital, у Масуда сломано бедро и ключицы, однако ожогов на теле нет, и его жизнь вне опасности. Позже издание The Nation сообщило, что при катастрофе выжило несколько десятков человек: в один госпиталь было доставлено 15 пострадавших пассажиров, в другой — еще 17. Позже министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что при падении самолета погибли по меньшей мере 90 человек.

Самолет упал на жилые кварталы в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Несколько строений были разрушены, на месте катастрофы возник пожар, точное количество погибших и пострадавших на земле устанавливается.

Точная причина катастрофы неизвестна. Представитель гражданской авиации Пакистана сообщил Reuters, что перед посадкой у самолета были проблемы с выпуском шасси, об этом экипаж успел сообщить на землю.

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19

Минздраву следует прислушаться к мнению специалистов в России и в мире о высокой вероятности возникновения осенью второй волны эпидемии COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Российское здравоохранение должно быть готово к этому, поручил он.