Вирус из Китая , 16 мар, 09:28
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Правительство огласило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса
В понедельник глава правительства Михаил Мишустин объявил о мерах, которые власти принимают для борьбы с последствиями распространения нового коронавируса.
Среди прочего:
- В ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения граждан о ситуации с вирусов;
- Правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.;
- Премьер поручил Голиковой и Силуанову создать фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом;
- Он также поручил Голиковой оперативно принять законопроект, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств;
- Власти расширят льготное кредитование бизнеса;
- Для туристической и авиационной отрасли будет действовать отсрочка по взысканию налогов.
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