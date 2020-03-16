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Правительство огласило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Россия частично закроет границу с Белоруссией

Синоптики пообещали аномальное тепло Западной Сибири в конце недели

Bloomberg назвал показатели для оценки влияния коронавируса на экономику

Победительница Кубка мира Вирер допустила завершение карьеры весной

ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

В Крыму заявили об опасениях США подходить близко к берегу из-за РЭБ

«Выкинуть на корм чайкам»: как коронавирус изменит рыбную отрасль России

СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США

В Нью-Йорке из-за коронавируса закроют все бары и кинотеатры

СМИ узнали о намерении «Ювентуса» продлить контракт с Роналду

Кадастровая палата представила обновленный интерактивный сервис карт