Путину назвали сроки готовности большинства регионов к снятию карантина

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Большинство регионов России будут готовы к третьему этапу снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, к началу июня. Об этом заявил в ходе совещания с участием президента России директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырёв.

«На сегодняшний день с достаточно большой долей уверенности можно сказать, что к началу июня, первой декаде июня, большинство субъектов РФ должны достичь третьей фазы, которая прописана, то есть, будут готовы выходить на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики», — сказал Кутырёв.

Эксперт отметил, что в России проведена титаническая работа по сдерживанию COVID-19 и эта работа теперь дает результаты в виде устойчивого снижения темпов прироста числа новых заражений. По его словам, сейчас примерно в 50 регионах страны показатель распространения COVID-19 в последние несколько дней «не превышает единицы». Это, по его мнению, означает, что каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового. При таком коэффициенте число больных должно постепенно, по мере излечения ранее заболевших, сокращаться.

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