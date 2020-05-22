В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка
Среди пассажиров лайнера A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося 22 мая близ пакистанского города Карачи, есть выжившие. Агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей сообщило, что в результате авиакатастрофы выжил как минимум один человек, находившийся на борту самолета, — банкир Зафар Махмуд.
В свою очередь, пакистанский телеканал Samaa TV сообщил, что уцелевший при крушении президент Bank of Punjab Зафар Мехмуд (на сайте банка в качестве президента указан Зафар Масуд) доставлен в госпиталь. По данным канала, есть и другие выжившие, сидевшие в самолете в первом ряду.
Телесеть Geo.tv подтвердила, что в катастрофе выжил именно президент Bank of Punjab Зафар Масуд. Со ссылкой на сотрудников больницы Darul Sehat Hospital телесеть сообщает, что у Масуда сломано бедро и ключицы, однако ожогов на теле нет, и его жизнь вне опасности.
Позднее сообщение о спасении банкира появилось на сайте и в социальных сетях Bank of Punjab. В сообщении говорится, что жизнь Масуда вне опасности, но в банке молятся за его скорейшее выздоровление, а также здоровье других выживших.