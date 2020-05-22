В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка

По данным СМИ, при катастрофе могли выжить несколько десятков человек. Одним из них оказался президент Bank of Punjab Зафар Масуд

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Среди пассажиров лайнера A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося 22 мая близ пакистанского города Карачи, есть выжившие. Агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей сообщило, что в результате авиакатастрофы выжил как минимум один человек, находившийся на борту самолета, — банкир Зафар Махмуд.

В свою очередь, пакистанский телеканал Samaa TV сообщил, что уцелевший при крушении президент Bank of Punjab Зафар Мехмуд (на сайте банка в качестве президента указан Зафар Масуд) доставлен в госпиталь. По данным канала, есть и другие выжившие, сидевшие в самолете в первом ряду.

Телесеть Geo.tv подтвердила, что в катастрофе выжил именно президент Bank of Punjab Зафар Масуд. Со ссылкой на сотрудников больницы Darul Sehat Hospital телесеть сообщает, что у Масуда сломано бедро и ключицы, однако ожогов на теле нет, и его жизнь вне опасности.

Позднее сообщение о спасении банкира появилось на сайте и в социальных сетях Bank of Punjab. В сообщении говорится, что жизнь Масуда вне опасности, но в банке молятся за его скорейшее выздоровление, а также здоровье других выживших.