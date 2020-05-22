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В авиакатастрофе в Пакистане выжил глава банка

По данным СМИ, при катастрофе могли выжить несколько десятков человек. Одним из них оказался президент Bank of Punjab Зафар Масуд
Фото: Akhtar Soomro / Reuters
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Среди пассажиров лайнера A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося 22 мая близ пакистанского города Карачи, есть выжившие. Агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей сообщило, что в результате авиакатастрофы выжил как минимум один человек, находившийся на борту самолета, — банкир Зафар Махмуд.

В свою очередь, пакистанский телеканал Samaa TV сообщил, что уцелевший при крушении президент Bank of Punjab Зафар Мехмуд (на сайте банка в качестве президента указан Зафар Масуд) доставлен в госпиталь. По данным канала, есть и другие выжившие, сидевшие в самолете в первом ряду.

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Телесеть Geo.tv подтвердила, что в катастрофе выжил именно президент Bank of Punjab Зафар Масуд. Со ссылкой на сотрудников больницы Darul Sehat Hospital телесеть сообщает, что у Масуда сломано бедро и ключицы, однако ожогов на теле нет, и его жизнь вне опасности.

Позднее сообщение о спасении банкира появилось на сайте и в социальных сетях Bank of Punjab. В сообщении говорится, что жизнь Масуда вне опасности, но в банке молятся за его скорейшее выздоровление, а также здоровье других выживших.

Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
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Издание The Nation сообщает, что при катастрофе выжило несколько десятков человек. По данным газеты, в один госпиталь доставлено 15 пострадавших пассажиров, в другой — еще 17.

По данным Pakistan International Airlines, на борту лайнера находился 91 пассажир и семь членов экипажа. Вылетевший из Лахора лайнер потерпел крушение близ аэропорта Карачи.

Автор: Евгений Калюков
Теги: авиакатастрофа, Пакистан
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