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Антикризисные меры ,  
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Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Правительство должно безвозмездно выделить компаниям малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей средства на зарплаты сотрудникам на два месяца из расчета 12 130 на человека, поручил президент Владимир Путин.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числа на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал президент.

Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля.

«Исходя из суммы 12 тыс. 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Кроме того, президент сообщил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей будет добавлен ретейл, а также поручил доработать список системообразующих предприятий, в нем должны быть «исключительно важные для национальной экономики» предприятия, которые будут соответствовать четким критериям. Системообразующим предприятиям необходимо предоставить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые будут субсидироваться на ставку Центробанка, поручил президент. Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина, добавил он.

Путин также предложил выделить более 23 млрд руб. для поддержки российских авиакомпаний, которые пострадали в результате пандемии коронавируса. «В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — сказал он.

Путин отметил, что правительству необходимо готовить решения по поддержке и других отраслей российской экономики, а также консолидировать необходимые для оказания такой поддержки ресурсы.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: антикризисные меры, зарплаты, Владимир Путин
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