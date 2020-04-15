Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника.
«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числа на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал президент.
Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля.
«Исходя из суммы 12 тыс. 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом