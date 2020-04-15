Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Правительство должно безвозмездно выделить компаниям малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей средства на зарплаты сотрудникам на два месяца из расчета 12 130 на человека, поручил президент Владимир Путин.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числа на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал президент.

Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля.

«Исходя из суммы 12 тыс. 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент.