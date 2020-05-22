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В Подмосковье решили отменить электронные пропуска

Для передвижения по Подмосковью пропуска не будут нужны с 23 мая. Власти столицы, в свою очередь, пропускной режим считают нужным сохранять
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / Instagram)

С субботы, 23 мая, электронные пропуска для передвижения по Московской области будут отменены. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», — написал губернатор.

Накануне, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что пропуска, оформленные в других регионах, с 27 мая не будут давать права передвижения по столице. До сих пор Москва и Московская область взаимно признавали оформленные в каждом из регионов пропуска — с ними можно было передвигаться как по столице, так и по Подмосковью.

«Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а [пропуска] для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — объяснил изменения Воробьев.

В пятницу Собянин на совещании с участием Путина заявил о необходимости сохранить пропускной режим. Он объяснил это тем, что абсолютные цифры выявленных в Москве больных пока остаются высокими.

В Подмосковье же пропуска, по словам Воробьева, свою роль уже сыграли — они «никому не доставили радости», но «помогали избежать негативного сценария». Однако об отмене режима самоизоляции губернатор ничего не сказал, жители региона, по его словам, по-прежнему «должны соблюдать правила».

А вот бизнес дополнительные послабления получил — с 25 мая в Подмосковье возобновят работу автосалоны и офисы продаж на стройках жилья. Ранее в области уже запустили стройки и промышленные предприятия. «По сути, работает почти все, кроме сферы услуг», — сказал Воробьев.

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
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Глава региона 18 мая заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась. «Сейчас аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас — волна, поэтому чуть позже», — сказал он. Воробьев уточнил тогда, что наибольшее число госпитализаций и выписок было зафиксировано на прошлой неделе. Он выразил надежду, что с 18 по 25 мая в регионе будет спад заболеваемости коронавирусом.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в Московской области выявлено 824 случая заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 31,8 тыс., умерли 312 человек.

Авторы: Владислав Гордеев, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Московская область, Андрей Воробьев
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