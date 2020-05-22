В Подмосковье решили отменить электронные пропуска

Для передвижения по Подмосковью пропуска не будут нужны с 23 мая. Власти столицы, в свою очередь, пропускной режим считают нужным сохранять

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / Instagram)

С субботы, 23 мая, электронные пропуска для передвижения по Московской области будут отменены. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», — написал губернатор.

Накануне, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что пропуска, оформленные в других регионах, с 27 мая не будут давать права передвижения по столице. До сих пор Москва и Московская область взаимно признавали оформленные в каждом из регионов пропуска — с ними можно было передвигаться как по столице, так и по Подмосковью.

«Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а [пропуска] для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — объяснил изменения Воробьев.

В пятницу Собянин на совещании с участием Путина заявил о необходимости сохранить пропускной режим. Он объяснил это тем, что абсолютные цифры выявленных в Москве больных пока остаются высокими.