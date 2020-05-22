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Reuters назвал возможную причину крушения самолета в Пакистане

Фото: Fareed Khan / AP
Фото: Fareed Khan / AP

Причиной крушения пассажирского самолета в Пакистане могли стать проблемы с открытием шасси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской авиации Пакистана.

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Самолет не смог выпустить шасси из-за технической неисправности лайнера, которая обнаружилась непосредственно перед посадкой, сказал собеседник агентства. При этом говорить о точной причине крушения пока рано, отметил он.

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Пассажирский самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) разбился недалеко от аэропорта в Карачи, он выполнял рейс из города Лахор. На борту, по данным Reuters, находились 107 пассажиров. По данным Jasarat, лайнер упал на жилые дома в 4 км от аэропорта.

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Пресс-секретарь PIA Абдулла Хафиз заявил, что говорить о том, что причиной крушения стала техническая неисправность, преждевременно. Для выяснения причин катастрофы будет проведено независимое расследование, указал он.

Теги: Пакистан, крушение
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