В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома

Самолет следовал из города Лахор в Карачи. На его борту могли находиться более 100 человек

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Близ аэропорта города Карачи в Пакистане разбился самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA), сообщает Geo.tv. На борту, по данным телеканала, могли находиться 85 пассажиров. Однако Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании сообщает, что на борту были 107 пассажиров.

Самолет следовал в крупнейший город страны Карачи из Лахора. Geo.tv со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны сообщает, что он разбился за минуту до посадки. По данным Jasarat, крушение произошло в 4 км от аэропорта, самолет упал на жилые дома. Непосредственно перед этим пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси.

По данным Dunya News, на место крушения прибыли силы полиции и армии. При падении были повреждены четыре жилых дома, несколько человек на земле пострадали. Geo.tv сообщает, что на место крушения прибыли военные. Машины скорой помощи столкнулись с трудностями при попытках подъехать ближе к месту падения из-за узких улиц. Источники портала в экстренных службах сообщили, что спасателям уже удалось найти тела 15–20 человек, в том числе ребенка.

По информации издания, разбившийся самолет — лайнер Airbus 320. Он может перевозить до 180 пассажиров, однако число людей на борту было уменьшено вдвое, чтобы они могли соблюсти нормы социального дистанцирования из-за коронавируса.