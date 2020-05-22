Общество , 22 мая, 15:18
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Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
22 мая в Пакистане пассажирский самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) разбился на пути из Лахора в Карачи. Никто из находящихся на борту 107 человек не выжил. Лайнер упал на жилые дома, точное количество пострадавших на земле неизвестно
Самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) разбился утром 22 мая в предместьях Карачи, в который следовал из Лахора
Самолет упал на жилые дома в 4 км от аэропорта Карачи
Мэр Карачи заявил, что все 107 находившихся на борту человек погибли
Разрушено минимум шесть домов
Движение скорых и пожарных к месту крушения затруднено из-за узких улиц
На место крушения прибыли военные
Количество пострадавших на земле неизвестно
Точные причины катастрофы будут названы позднее. По данным газеты Jasarat, перед крушением пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси