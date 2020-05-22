Глава Роспотребнадзора сообщила «срезанном» в России пике эпидемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пик эпидемии коронавирусом в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах, о которых вы, Владимир Владимирович, сказали, была одной из самых низких, минимальных в мире», — сказала Попова.

По ее словам, распространение коронавируса в России достигло плато.

«Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических», — отметила глава ведомства.

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