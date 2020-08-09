Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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В Белоруссии проходят президентские выборы

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа, а воскресенье, 9 августа, — основной день, когда граждане могут прийти на избирательные участки. Результаты выборов будут подведены 10 августа. Основные соперники на них - действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии признала выборы президента состоявшимися: явка на них составила более 50%. По данным на 16:00, в голосовании приняли участие 73,4% жителей.

В ходе голосования жители Белоруссии столкнулись с проблемами с доступом в интернет. Проблемы наблюдались и с социальными сетями: медленно шла загрузка страниц Facebook и Twitter, в Telegram не загружались медиафайлы. Не работал также Instagram и ряд других приложений, в том числе банковских, а мобильный интернет перестал работать полностью.

В Минске в день голосования на выборах президента Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь»

Днем 9 августа стало известно, что из Белоруссии уехала активно участвовавшая в избирательной кампании Тихановской Вероника Цепкало, супруга не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало. Она уехала после того, как накануне вечером была задержана Мария Колесникова, член штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико. Накануне выборов жители Минска засняли колонну военной техники. Бронированные машины появились и на въезде в город.

Ситуация в стране находится под контролем государства, заявил Лукашенко. Власти рассматривают «всякие варианты» развития ситуации после голосования, однако «из-под контроля ничего не выйдет», добавил он.

В Ливане протестующие ворвались в министерства

Участники протестов в Бейруте смогли ворваться в здания Министерства экономики и МИДа, также они штурмовали Министерство энергетики и Министерство окружающей среды. На фоне этого премьер Ливана Хасан Диаб заявил, что предложит совету министров законопроект о досрочных выборах в парламент.