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Общество ,  
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Новый смертельный вирус в Китае, президентские выборы в Белоруссии, неразбериха с перелетами хабаровских чиновников бизнес-классом, протесты в Ливане на фоне взрыва в Бейруте. Главные новости — в обзоре РБК

В Белоруссии проходят президентские выборы

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа, а воскресенье, 9 августа, — основной день, когда граждане могут прийти на избирательные участки. Результаты выборов будут подведены 10 августа. Основные соперники на них - действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.

  • Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии признала выборы президента состоявшимися: явка на них составила более 50%. По данным на 16:00, в голосовании приняли участие 73,4% жителей. 
  • В ходе голосования жители Белоруссии столкнулись с проблемами с доступом в интернет. Проблемы наблюдались и с социальными сетями: медленно шла загрузка страниц Facebook и Twitter, в Telegram не загружались медиафайлы. Не работал также Instagram и ряд других приложений, в том числе банковских, а мобильный интернет перестал работать полностью.
  • В Минске в день голосования на выборах президента Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь»
  • Днем 9 августа стало известно, что из Белоруссии уехала активно участвовавшая в избирательной кампании Тихановской Вероника Цепкало, супруга не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало. Она уехала после того, как накануне вечером была задержана Мария Колесникова, член штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико. Накануне выборов жители Минска засняли колонну военной техники. Бронированные машины появились и на въезде в город.
  • Ситуация в стране находится под контролем государства, заявил Лукашенко. Власти рассматривают «всякие варианты» развития ситуации после голосования, однако «из-под контроля ничего не выйдет», добавил он.

В Ливане протестующие ворвались в министерства

Участники протестов в Бейруте смогли ворваться в здания Министерства экономики и МИДа, также они штурмовали Министерство энергетики и Министерство окружающей среды. На фоне этого премьер Ливана Хасан Диаб заявил, что предложит совету министров законопроект о досрочных выборах в парламент.

  • Протестующие заявили о недоверии правительству после взрыва в порту 4 августа и потребовали его отставки.
  • Диаб сказал, что досрочные выборы — единственный способ выйти из кризиса в стране, вызванного взрывом в порту Бейрута. Катастрофа стала результатом «многолетней коррупции и бесхозяйственности», указал Диаб.
  • При столкновениях в центре Бейрута, по данным Al Jazeera, травмы получили 728 человек.Также пострадали более 70 полицейских, один сотрудник полиции погиб.

В Хабаровске обнаружили «диверсию» из-за бизнес-класса для чиновников

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал фейком сообщения о том, что он предложил отменить запрет на полеты чиновников в командировки бизнес-классом за счет бюджета.

  • Он сослался постановление правительства региона от 5 августа, в котором говорится, что расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно чиновникам возмещаются в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда. Речь идет о вагонах повышенной комфортности экономкласса в поездах, тарифах экономкласса в самолетах и четырехместных каютах в морском и речном транспорте.
  • При этом ранее на краевом портале правовой информации был размещен подписанный Дегтяревым проект постановления об отмене запрета для хабаровских чиновников летать в командировки бизнес-классом. Меру ввел экс-глава региона Сергей Фургал.
  • В пресс-службе правительства Хабаровского края заявили, что проект не был ни с кем согласован. Региональные власти назвали публикацию документа «аппаратной диверсией» и пообещали, что те, кто разместил его, будут наказаны.

Китай предупредил о распространении смертельного вируса

В трех восточных китайских провинциях выявили вирус — возбудитель острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) который передается человеку от клещей. От него умерли семь человек. Ученые из КНР не исключают, что вирус может передаваться от человека к человеку.

  • Вирус впервые диагностировали в Китае в 2009 году, в разное время вспышки регистрировались в Японии, Южной Корее, на Тайване и во Вьетнаме. Симптомами заболевания являются рвота, диарея, поражения желудочно-кишечного тракта, лихорадка, летальность составляет от 6 до 30%.
  • На территории России случаев SFTS не отмечено, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство указало, что в стране накоплен достаточный опыт изучения буньявирусов, к семейству которых принадлежит новый возбудитель заболевания. По мнению бывшего главного санитарного врача, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, повода для беспокойства из-за лихорадки нет.
Авторы: Наталия Анисимова, Анастасия Батманова, Михаил Юшков
Теги: главные новости, последние новости
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