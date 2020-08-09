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СМИ опубликовали видео с военной техникой в Минске накануне выборов

Видеозапись с военной техникой в Минске накануне выборов президента Белоруссии опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.

Ранее начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал телеканалу «Беларусь 1», что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.

«Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка», — отметил он.

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Фото: Sergei Grits / AP

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Выборы главы государства в Белоруссии пройдут 9 августа. С 4 по 8 августа в стране шло досрочное голосование, сопровождавшееся массовыми акциями граждан в поддержку оппозиционных кандидатов.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о незаконности участия в несанкционированных акциях и добавил, что подобные действия будут пресекаться правоохранительными органами.
 

Теги: Белоруссия, Минск, выборы, военная техника, видео
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