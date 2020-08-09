СМИ опубликовали видео с военной техникой в Минске накануне выборов

Видеозапись с военной техникой в Минске накануне выборов президента Белоруссии опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.

Ранее начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал телеканалу «Беларусь 1», что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.