В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

Жители Белоруссии столкнулись с проблемами с доступом в интернет в основной день голосования на выборах президента. Перебои связаны с большим количеством «зарубежного трафика», сообщил интернет-оператор «Белтелеком»

Фото: Сергей Гриц / AP

В Белоруссии в основной день голосования на выборах президента появились проблемы с доступом в интернет. Об этом сообщил корреспондент РБК, также о сбоях в работе Сети со ссылкой на сообщения граждан рассказал портал Tyt.by.

По словам корреспондента РБК, в Белоруссии при запуске через браузер не работает поисковик Google, также перестала открываться часть местных сайтов и YouTube. Проблемы наблюдаются и с социальными сетями: медленно идет загрузка страниц Facebook и Twitter, в Telegram не загружаются медиафайлы, передает он. Не работает также Instagram и ряд других приложений, в том числе банковских, а мобильный интернет перестал работать полностью, сообщил корреспондент РБК.

Жители Минска также рассказали о сбоях в работе интернета. Среди жалоб — «очень медленно загружается YouTube» и «отваливаются Google-сервисы», перестал открываться сайт независимого наблюдения за голосованием, медленно грузятся файлы в Telegram, сообщили порталу Tyt.by. По его информации, жалобы о сбоях в Сети поступают и из других городов, в том числе из Бобруйска и Витебска.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявил заместитель гендиректора интернет-оператора «Белтелеком» по техническим вопросам Вадим Шайбаков, передает Telegram-канал Onliner.