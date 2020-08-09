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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

Жители Белоруссии столкнулись с проблемами с доступом в интернет в основной день голосования на выборах президента. Перебои связаны с большим количеством «зарубежного трафика», сообщил интернет-оператор «Белтелеком»
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Белоруссии в основной день голосования на выборах президента появились проблемы с доступом в интернет. Об этом сообщил корреспондент РБК, также о сбоях в работе Сети со ссылкой на сообщения граждан рассказал портал Tyt.by.

По словам корреспондента РБК, в Белоруссии при запуске через браузер не работает поисковик Google, также перестала открываться часть местных сайтов и YouTube. Проблемы наблюдаются и с социальными сетями: медленно идет загрузка страниц Facebook и Twitter, в Telegram не загружаются медиафайлы, передает он. Не работает также Instagram и ряд других приложений, в том числе банковских, а мобильный интернет перестал работать полностью, сообщил корреспондент РБК.

Жители Минска также рассказали о сбоях в работе интернета. Среди жалоб — «очень медленно загружается YouTube» и «отваливаются Google-сервисы», перестал открываться сайт независимого наблюдения за голосованием, медленно грузятся файлы в Telegram, сообщили порталу Tyt.by. По его информации, жалобы о сбоях в Сети поступают и из других городов, в том числе из Бобруйска и Витебска.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявил заместитель гендиректора интернет-оператора «Белтелеком» по техническим вопросам Вадим Шайбаков, передает Telegram-канал Onliner.

В Белорусии пригрозили ввести пропускной режим на избирательных участках
Политика
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (НЦРКИ) Белоруссии сообщил, что поздним вечером накануне, 8 августа, произошла «большая волна DDoS-атак» на государственные ресурсы, в том числе сайты Комитета государственной безопасности (КГБ) и МВД республики. На следующий день было проведено еще две атаки.

«Необходимо отметить, что технические решения по защите провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием», — указали в центре.

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Президентские выборы в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. В течение пяти дней до этого, с 4 по 8 августа, проголосовать на них можно было досрочно. Явка избирателей за этот период составила 41,7%.

В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался основным соперником Лукашенко, ЦИК в регистрации отказала. Его задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Также не был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы оппозиционер Валерий Цепкало, который впоследствии покинул страну из-за опасений ареста.

Авторы: Виктория Полякова, Александр Атасунцев
Теги: выборы президента Белоруссии
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