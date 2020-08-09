Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. <...> Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — отметил он в разговоре с RT.

Онищенко отметил, что новость о вирусе SFTS появилась только в субботу, 8 августа, и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Ранее в Китае предупредили, что в трех восточных китайских провинциях — Цзянсу, Анхой и Чжэцзян обнаружили новый вирус SFTS, который передается человеку от клещей. От него уже умерли семь человек.