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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.

«Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. <...> Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — отметил он в разговоре с RT.

Онищенко отметил, что новость о вирусе SFTS появилась только в субботу, 8 августа, и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация прояснится.

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса
Общество
Фото: Aly Song / Reuters

Ранее в Китае предупредили, что в трех восточных китайских провинциях — Цзянсу, Анхой и Чжэцзян обнаружили новый вирус SFTS, который передается человеку от клещей. От него уже умерли семь человек.

В Роспотребнадзоре заверили, что на территории России не зафиксировали случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. В ведомстве подчеркнули, что новый вирус относится к семейству буньявирусов и в стране накоплен достаточный опыт их изучения и потенциал для противодействию болезни.
 

Теги: Китай, вирус, угроза, Геннадий Онищенко
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