В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

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В Бейруте протестующие штурмуют Министерство энергетики и Министерство окружающей среды, сообщает издание Daily Star.

Ранее активисты уже ворвались в Министерство экономики, а также захватили МИД, объявив здание ведомства «штабом революции».

Кроме того, протестующие заняли штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, передает LBCI.

Протесты в Бейруте начались 8 августа, участники заявляют о недоверии правительству после взрыва в порту 4 августа и требуют его отставки. По последним данным, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 230 человек, погиб один полицейский.

Протестующие начали забрасывать полицейских камнями и петардами, а также попытались прорваться к парламенту. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.