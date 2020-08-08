Дегтярев опроверг планы отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе

Дегтярев назвал фейком отмену запрета для чиновников летать в командировки бизнес-классом. Соответствующий проект постановления был опубликован накануне, в краевом правительстве заявили, что он «не был ни с кем согласован»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию о том, что он разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — написал Дегтярев.

В пункте постановления, на который ссылается врио главы региона, указано, что расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно чиновникам возмещаются в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда: в поездах — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономкласса; воздушным транспортом — также по тарифу экономкласса; морским и речным транспортом — в четырехместной каюте.

7 августа на краевом портале правовой информации появился проект постановления, в котором предлагалось отменить запрет для региональных чиновников летать в командировки бизнес-классом, за подписью Дегтярева. В документе указано, что чиновники могут пользоваться каютами класса люкс на речном и морском транспорте и путешествовать в вагонах бизнес-класса.