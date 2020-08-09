Лукашенко исключил гражданскую войну и хаос после выборов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ситуация на президентских выборах в Белоруссии находится под контролем государства, заявил президент страны Александр Лукашенко.Его слова передает БелТа.

«Чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что власти рассматривают «всякие варианты» развития ситуации после голосования, однако «из-под контроля ничего не выйдет», «чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее».

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки открылись с 8:00 и будут работать до 20:00 (совпадает с мск). В списки избирателей внесены 6,8 млн человек.