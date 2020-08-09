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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко исключил гражданскую войну и хаос после выборов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ситуация на президентских выборах в Белоруссии находится под контролем государства, заявил президент страны Александр Лукашенко.Его слова передает БелТа.

«Чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что власти рассматривают «всякие варианты» развития ситуации после голосования, однако «из-под контроля ничего не выйдет», «чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее».

ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки открылись с 8:00 и будут работать до 20:00 (совпадает с мск). В списки избирателей внесены 6,8 млн человек.

Часть избирателей — 41,7% — проголосовали на президентских выборах досрочно. По данным на 12:00 мск 9 августа, голоса отдали уже более 60% избирателей, ЦИК Белоруссии признала выборы состоявшимися.

Президентские выборы в Белоруссии. Главное
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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ЦИК разрешила участвовать в выборах главы государства пяти кандидатам. Кроме нынешнего лидера страны Александра Лукашенко, который идет на выборы на шестой срок, зарегистрированы депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень, а также супруга задержанного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Теги: Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
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