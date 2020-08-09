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Соратница Тихановской покинула Белоруссию

Вероника Цепкало — одна из трех участников оппозиционной кампании Светланы Тихановской — покинула Белоруссию в день выборов. Ранее из страны уехал ее супруг Валерий Цепкало
Вероника Цепкало
Вероника Цепкало (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Вероника Цепкало, активно участвовавшая в избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, покинула страну, сообщили РБК два собеседника в оппозиционном штабе. Ранее о ее отъезде сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости». Связаться с Вероникой Цепкало и ее мужем Валерием пока не удалось.

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Она уехала после того, как накануне вечером была задержана Мария Колесникова, член штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, сообщил один из собеседников РБК. Задержавшие ее милиционеры сказали, что приняли ее за другую. В окружении Вероники Цепкало подумали, что перепутать Колесникову могли именно с ней, говорит источник РБК.

Президентские выборы в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Вероника Цепкало — супруга не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало. После того как штабы Цепкало и Бабарико решили оказать поддержку зарегистрированной в качестве кандидата Светлане Тихановской, Цепкало и Колесникова стали лицами объединенной команды оппозиции.

Валерий Цепкало покинул Белоруссию 24 июля вместе с детьми, он приехал в Москву, опасаясь ареста. Светлана Тихановская во время президентской кампании отправила за границу двоих детей, ее супруг, блогер Сергей Тихановский в конце мая был задержан.

Тихановская, Цепкало, Колесникова — РБК: «Это решение войдет в историю»
Политика
<p>Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Цепкало Вероника&nbsp;Цепкало (слева направо)</p>

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Президентские выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. Они сопровождаются задержаниями активистов и журналистов. В Минск введена военная техника. Накануне была задержана Мария Мороз, глава штаба Тихановской. В воскресенье днем в столице были задержаны журналисты российского телеканала «Дождь» — Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов.

К середине дня выборы уже были признаны состоявшимися — в них приняли участие более 50% избирателей. По состоянию на 14:00 явка составила 65,19%. На многих участках в стране образовались очереди из желающих проголосовать. Очередь на сотни метров и около посольства Белоруссии в России.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, выборы, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская
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