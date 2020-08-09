Соратница Тихановской покинула Белоруссию

Вероника Цепкало — одна из трех участников оппозиционной кампании Светланы Тихановской — покинула Белоруссию в день выборов. Ранее из страны уехал ее супруг Валерий Цепкало

Вероника Цепкало (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Вероника Цепкало, активно участвовавшая в избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, покинула страну, сообщили РБК два собеседника в оппозиционном штабе. Ранее о ее отъезде сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости». Связаться с Вероникой Цепкало и ее мужем Валерием пока не удалось.

Video

Она уехала после того, как накануне вечером была задержана Мария Колесникова, член штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, сообщил один из собеседников РБК. Задержавшие ее милиционеры сказали, что приняли ее за другую. В окружении Вероники Цепкало подумали, что перепутать Колесникову могли именно с ней, говорит источник РБК.

Вероника Цепкало — супруга не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало. После того как штабы Цепкало и Бабарико решили оказать поддержку зарегистрированной в качестве кандидата Светлане Тихановской, Цепкало и Колесникова стали лицами объединенной команды оппозиции.