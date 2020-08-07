Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе

Михаил Дегтярёв (Фото: khabkrai.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет для региональных чиновников летать в командировки бизнес-классом. Проект постановления был размещен на краевом портале правовой информации.

В документе также указано, что чиновники могут пользоваться каютами класса «люкс» на речном и морском транспорте, а также путешествовать в вагонах бизнес-класса.

В марте 2019 года бывший губернатор Сергей Фургал, обвиненный в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле 2020 года, ввел запрет оплачивать полеты бизнес-классом чиновников правительства Хабаровского края из бюджета, кроме первых заместителей председателя.

Также бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил продать яхту стоимостью около $1 млн, которая находилась на балансе правительства региона около восьми лет.