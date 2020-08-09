ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии признала выборы президента в республике состоявшимися: явка на них составила более 50%. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.
По ее словам, уровень явки 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12:00, избирательные участки посетили более 60% избирателей.
«Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — пояснила Ермошина.
В досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии, которое длилось с 4 по 8 августа, приняли участие 41,7% избирателей, сообщила ЦИК. 9 августа в стране проходит основной день голосования.