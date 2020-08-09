ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися

На выборы президента Белоруссии пришли более половины зарегистрированных избирателей, сообщила ЦИК. В итоговую явку включены и те, кто проголосовал досрочно

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии признала выборы президента в республике состоявшимися: явка на них составила более 50%. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.

По ее словам, уровень явки 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12:00, избирательные участки посетили более 60% избирателей.

«Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — пояснила Ермошина.

В досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии, которое длилось с 4 по 8 августа, приняли участие 41,7% избирателей, сообщила ЦИК. 9 августа в стране проходит основной день голосования.