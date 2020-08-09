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ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися

На выборы президента Белоруссии пришли более половины зарегистрированных избирателей, сообщила ЦИК. В итоговую явку включены и те, кто проголосовал досрочно
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии признала выборы президента в республике состоявшимися: явка на них составила более 50%. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.

По ее словам, уровень явки 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12:00, избирательные участки посетили более 60% избирателей.

«Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — пояснила Ермошина.

В досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии, которое длилось с 4 по 8 августа, приняли участие 41,7% избирателей, сообщила ЦИК. 9 августа в стране проходит основной день голосования.

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

ЦИК разрешила участвовать в выборах президента пяти кандидатам. Среди них действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который выдвигается на шестой срок, а также бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень.

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В выборах участвует также Светлана Тихановская — супруга видеоблогера Сергея Тихановского. Она выступила в качестве единого кандидата от оппозиции после того, как ее мужа задержали и завели против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

Основному сопернику Лукашенко, экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико, Центризбирком в регистрации отказал. Его задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Также не был допущен в качестве кандидата на выборы оппозиционер Валерий Цепкало, который позднее уехал из Белоруссии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии
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