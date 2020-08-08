Дело губернатора Фургала , 08 авг, 09:36
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого правительства.
Документ предполагал подпись врио губернатора края Михаила Дегтярева.
«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — отметили в пресс-службе.
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