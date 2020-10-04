Загрязнение на Камчатке, 10 тыс. зараженных COVID-19. Главные новости РБК
В Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах
Россия может ввести миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику только с согласия Азербайджана и Армении, заявил 3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы могут быть подняты в рамках «минской группы» ОБСЕ.
- Собеседник РБК в армянском правительстве исключил возможность ввода миротворцев из-за позиции Азербайджана. По его словам, Баку не пошел на это в 1994 году и тем более не согласится сейчас.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал главным условием перемирия в Нагорном Карабахе вывод вооруженных сил Армении из региона. Пашинян же заявил, что главной целью Баку в данном военном конфликте является уничтожение армянского народа.
На Камчатке произошла массовая гибель животных из-за загрязнения океана
В конце сентября местные жители начали жаловаться на изменения цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а также множестве морских животных, выброшенных на берег. Серферы и купающиеся сообщали об отравлении, потере зрения, тошноте и других симптомах после нахождения в воде.