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Загрязнение на Камчатке, 10 тыс. зараженных COVID-19. Главные новости РБК

Сколько Россия потратит на повышение зарплат бюджетников в Абхазии и Южной Осетии, в России выявили почти 10,5 тыс. заразившихся COVID-19, массовая гибель животных на Камчатке; главные новости — в обзоре РБК

В Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Россия может ввести миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику только с согласия Азербайджана и Армении, заявил 3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы могут быть подняты в рамках «минской группы» ОБСЕ.
  • Собеседник РБК в армянском правительстве исключил возможность ввода миротворцев из-за позиции Азербайджана. По его словам, Баку не пошел на это в 1994 году и тем более не согласится сейчас.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал главным условием перемирия в Нагорном Карабахе вывод вооруженных сил Армении из региона. Пашинян же заявил, что главной целью Баку в данном военном конфликте является уничтожение армянского народа.

На Камчатке произошла массовая гибель животных из-за загрязнения океана

В конце сентября местные жители начали жаловаться на изменения цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а также множестве морских животных, выброшенных на берег. Серферы и купающиеся сообщали об отравлении, потере зрения, тошноте и других симптомах после нахождения в воде.

  • Камчатское минприроды после проверки показало видео чистого берега, сопроводив его подписью: «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». Журналист Юрий Дудь опубликовал съемки местного серфера, на которых видно нефтяное пятно в воде и сотни погибших животных на берегу.
  • Тихоокеанский флот заявил о непричастности к загрязнению воды у Халактырского пляжа. Представитель флота сообщил, что найденные в пробах воды нефтепродукты и вещества, содержащие фенол, отсутствуют в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках.
  • Следственный комитет начал проверку после сообщений о загрязнении океана. Ситуация под свой контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Разобраться в произошедшем поручил и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
  • Глава минприроды Камчатки Алексей Кумарьков сообщил, что в воде зафиксировано превышение предельной нормы нефтепродуктов. Глава региона Владимир Солодов пообещал уволить всех чиновников, кто скрывал или приукрашивал факты загрязнения окружающей среды. 

В России зафиксировали более 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки впервые с мая

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За 3 октября в стране выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным значением с 15 мая. Почти треть (3327) из общего числа пришлась на Москву.

  • Общее число новых случаев COVID-19 в России с начала пандемии возросло до 1 215 001 заболевшего, из них 979 143 человека выздоровели, 214 500 пациентов сейчас проходят лечение. Общее число летальных исходов от заболевания выросло до 21 358.
  • Рост числа заболевших коронавирусом продолжается с конца сентября. Вице-премьер России Татьяна Голикова объясняла это несоблюдением масочного режима и участием в массовых мероприятиях.
  • Замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк 3 октября сообщил, что около 3% российских школ ушли на карантин. Более того, в первую неделю сентября COVID-19 заболели и не вышли на работу около 1 тыс. учителей. Ряд московских вузов также начал частично вводить удаленку. Тем не менее власти пока не рассматривают вопрос о массовом переходе школ и вузов на дистанционный режим работы.

В Абхазии и Южной Осетии повысят зарплаты за счет средств из российского бюджета

Министерство финансов России заложило в проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы около 1,2 млрд руб. дополнительных ежегодных трансфертов в Абхазию и Южную Осетию на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих.

  • В проекте бюджета предложили зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд руб. в 2021 году и по 1,17 млрд руб. в 2022–2023 годах до принятия правительством России соответствующих решений.
  • В Абхазии в 2019 году в бюджетной сфере работали 15,1 тыс. человек, чья среднемесячная зарплата составляла 8,5 тыс. руб. — на 23% ниже средней зарплаты в целом по экономике (10,9 тыс. руб.).
  • В 2020 году Россия выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд руб., следует из данных казначейства на уплату российских страховых взносов за неработающее население. Уже в следующем году объем помощи должен увеличиться до 13,76 млрд руб., в 2022 и 2023 годах — до почти 14,1 млрд руб.
Авторы
Виктория Тютина, Михаил Котляр
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