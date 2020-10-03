Алиев заявил о неизменном условии прекращения конфликта в Карабахе

Фото: Азиз Каримов / AP

Главным условием перемирия в Нагорном Карабахе остается вывод вооруженных сил Армении из региона. Об этом азербайджанский лидер заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Наша позиция остается неизменной <...> Они [войска Армении] должны покинуть наши территории, и только после этого война закончится, конфликт будет прекращен», — ответил Алиев на вопрос журналиста об условии перемирия и целях Баку в регионе.

Глава государства подчеркнул, что требования Баку полностью соответствуют международному праву, поскольку «весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает Нагорно-Карабахскую республику».

Алиев допустил, что через определенный срок народы Армении и Азербайджана смогут жить вместе в условиях мира.