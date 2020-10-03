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Алиев заявил о неизменном условии прекращения конфликта в Карабахе

Фото:Азиз Каримов / AP
Фото: Азиз Каримов / AP

Главным условием перемирия в Нагорном Карабахе остается вывод вооруженных сил Армении из региона. Об этом азербайджанский лидер заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Наша позиция остается неизменной <...> Они [войска Армении] должны покинуть наши территории, и только после этого война закончится, конфликт будет прекращен», — ответил Алиев на вопрос журналиста об условии перемирия и целях Баку в регионе.

Глава государства подчеркнул, что требования Баку полностью соответствуют международному праву, поскольку «весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает Нагорно-Карабахскую республику».

Алиев допустил, что через определенный срок народы Армении и Азербайджана смогут жить вместе в условиях мира.

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В конце сентября президент Азербайджана называл единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе полный и немедленный вывод ВС Армении с территории. Он также отверг условия, которые поставила Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван готов пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате «минской группы» ОБСЕ. «Прежде всего нужно остановить насилие. Азербайджан должен принять формулу, что у карабахской проблемы нет военного решения», — подчеркнул он.

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Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября, обе стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях, атаках на мирных жителей и переброске наемников из Сирии.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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