На Камчатке назвали возможную причину выброса мертвых животных на пляжи

В конце сентября серферы стали жаловаться на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского, а жители города начали находить на берегу мертвых животных. Власти полагают, что причина ЧП — химическое загрязнение

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Причиной массового выброса мертвых морских животных на популярный Халактырский пляж неподалеку от Петропавловска-Камчатского могло стать химическое загрязнение воды, заявил «РИА Новости» врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Животные были выброшены штормом в районе бухт Большая и Малая Лагерная в самом Петропавловске-Камчатском, уточнил Кумарьков. Экологи отобрали там пробы воды, данные будут на следующей неделе.

«Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышено содержание нефтепродуктов, фенолов. Что это и каков источник, надзорные органы выясняют. <…> Эти вещи связаны, но источник и характер загрязнения пока не установлены. <…> Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением», — сообщил врио министра.

Власти региона обратились в прокуратуру, территориальное управление Росрыболовства и управление Росприроднадзора, которые начали проверку, отметил Кумарьков.