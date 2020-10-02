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На Камчатке назвали возможную причину выброса мертвых животных на пляжи

В конце сентября серферы стали жаловаться на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского, а жители города начали находить на берегу мертвых животных. Власти полагают, что причина ЧП — химическое загрязнение
Фото:ekologicachannel / VK
Фото: ekologicachannel / VK

Причиной массового выброса мертвых морских животных на популярный Халактырский пляж неподалеку от Петропавловска-Камчатского могло стать химическое загрязнение воды, заявил «РИА Новости» врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Животные были выброшены штормом в районе бухт Большая и Малая Лагерная в самом Петропавловске-Камчатском, уточнил Кумарьков. Экологи отобрали там пробы воды, данные будут на следующей неделе.

«Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышено содержание нефтепродуктов, фенолов. Что это и каков источник, надзорные органы выясняют. <…> Эти вещи связаны, но источник и характер загрязнения пока не установлены. <…> Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением», — сообщил врио министра.

Власти региона обратились в прокуратуру, территориальное управление Росрыболовства и управление Росприроднадзора, которые начали проверку, отметил Кумарьков.

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Фото:Nikolay Gyngazov / Global Look Press

29 сентября губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в своем Instagram, что очевидцы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Местные серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, написало издание Vostok.Today. На пляже стали находить мертвую рыбу, передавало ИА «Кам 24».

Специалисты взяли пробы воды у пляжа. Кумарьков сообщил, что в одной из них обнаружено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) почти в четыре раза, в двух — превышение ПДК фенолов в два раза. Власти рекомендовали жителям воздержаться от купания и рыбной ловли. 1 октября Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

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Руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков сообщил РБК, что загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьезное и привело к уничтожению живого мира». В прибрежной зоне пляжа много трупов морских ежей и других морских животных, также пострадали спортсмены, которые катались там на досках.

«Было несколько случаев, когда люди обращались с ожогами слизистых оболочек. Эта история, по свидетельствам серфингистов, продолжается уже более двух недель. Там бывают шторма, явно, что загрязнение не уходит: оно либо продолжается, либо настолько большое, что еще не рассеялось по океану. Это требует большого внимания со стороны надзорных органов», — предупредил эколог. По его мнению, последствия загрязнения будут зависеть от того, как далеко оно успело распространиться.

Яблоков также заметил, что в районе пляжа проводятся военные учения и там постоянно присутствует фактор воздействия на природу со стороны военной техники. «И тут вопрос, с чем на самом деле связано загрязнение», — считает руководитель проекта «Гринписа».

Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников рассказал РБК, что главная задача сейчас — оценить площадь загрязнения и масштаб его воздействия. Фонд WWF сейчас пытается организовать космическую съемку, по результатам которой можно будет сделать первые выводы о последствиях для экосистемы.

«Нефтепродукты являются особо канцерогенным видом для морской флоры и фауны, поэтому любое превышение негативно сказывается на экосистеме», — сообщила РБК президент Общероссийского объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды Елена Есина. Она предупредила, что, если не будут приняты меры, токсичное загрязнение прибрежной зоны будет продолжаться.

РБК направил запрос в правительство Камчатского края и краевое управление Росприроднадзора.

В пресс-службе Росприроднадзора заявили РБК, что специалисты уже выехали на место и взяли пробы воды у Халактырского пляжа. На данный момент результаты анализа еще не готовы. «Поступили недовольные заявления от жителей, мы организовали рейд. Если выявим нарушения, будем устанавливать загрязнителя», — отметили в службе.

Авторы
Наталия Анисимова, Елизавета Ламова
Камчатка загрязнение окружающей среды пляжи
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