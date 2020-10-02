На Камчатке назвали возможную причину выброса мертвых животных на пляжи

29 сентября губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в своем Instagram, что очевидцы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Местные серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, написало издание Vostok.Today. На пляже стали находить мертвую рыбу, передавало ИА «Кам 24».
Специалисты взяли пробы воды у пляжа. Кумарьков сообщил, что в одной из них обнаружено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) почти в четыре раза, в двух — превышение ПДК фенолов в два раза. Власти рекомендовали жителям воздержаться от купания и рыбной ловли. 1 октября Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.
Руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков сообщил РБК, что загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьезное и привело к уничтожению живого мира». В прибрежной зоне пляжа много трупов морских ежей и других морских животных, также пострадали спортсмены, которые катались там на досках.
«Было несколько случаев, когда люди обращались с ожогами слизистых оболочек. Эта история, по свидетельствам серфингистов, продолжается уже более двух недель. Там бывают шторма, явно, что загрязнение не уходит: оно либо продолжается, либо настолько большое, что еще не рассеялось по океану. Это требует большого внимания со стороны надзорных органов», — предупредил эколог. По его мнению, последствия загрязнения будут зависеть от того, как далеко оно успело распространиться.
Яблоков также заметил, что в районе пляжа проводятся военные учения и там постоянно присутствует фактор воздействия на природу со стороны военной техники. «И тут вопрос, с чем на самом деле связано загрязнение», — считает руководитель проекта «Гринписа».
Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников рассказал РБК, что главная задача сейчас — оценить площадь загрязнения и масштаб его воздействия. Фонд WWF сейчас пытается организовать космическую съемку, по результатам которой можно будет сделать первые выводы о последствиях для экосистемы.
«Нефтепродукты являются особо канцерогенным видом для морской флоры и фауны, поэтому любое превышение негативно сказывается на экосистеме», — сообщила РБК президент Общероссийского объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды Елена Есина. Она предупредила, что, если не будут приняты меры, токсичное загрязнение прибрежной зоны будет продолжаться.
РБК направил запрос в правительство Камчатского края и краевое управление Росприроднадзора.
В пресс-службе Росприроднадзора заявили РБК, что специалисты уже выехали на место и взяли пробы воды у Халактырского пляжа. На данный момент результаты анализа еще не готовы. «Поступили недовольные заявления от жителей, мы организовали рейд. Если выявим нарушения, будем устанавливать загрязнителя», — отметили в службе.
Авторы
Наталия Анисимова, Елизавета Ламова