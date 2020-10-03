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Власти заявили об отсутствии планов по переводу школ на удаленку

Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный режим работы. Об этом заявил замглавы ведомства Денис Грибов, передает ТАСС.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», — пояснил он.

Грибов отметил, что сейчас во многих школах страны начинаются каникулы, и выразил надежду, что ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону. Замминистра добавил, что речи о массовом переводе школ на дистанционный формат работы не идет.

Воробьев рекомендовал подмосковным школам объявить каникулы с 5 октября
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ранее, 28 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах с 5 по 18 октября. Позднее он отметил, что возвращение школьников с каникул будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

По данным столичных властей, доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%. Собянин подчеркнул, что это «очень много». Он заключил, что если не получится остановить рост заболеваемости и госпитализаций, то властям придется принимать более жесткие меры.

Власти Подмосковья также рекомендовали школам объявить каникулы с 5 по 11 октября.

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Число новых случаев коронавируса в России растет с конца сентября. За последние сутки в стране выявили 9859 новых случаев COVID-19 — максимальный показатель с мая. В Москве выявили 2884 зараженных — больше в последний раз было 23 мая (3190).
 

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