Власти заявили об отсутствии планов по переводу школ на удаленку

Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный режим работы. Об этом заявил замглавы ведомства Денис Грибов, передает ТАСС.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», — пояснил он.

Грибов отметил, что сейчас во многих школах страны начинаются каникулы, и выразил надежду, что ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону. Замминистра добавил, что речи о массовом переводе школ на дистанционный формат работы не идет.

Ранее, 28 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах с 5 по 18 октября. Позднее он отметил, что возвращение школьников с каникул будет зависеть от развития эпидемической ситуации.