Тихоокеанский флот заявил о непричастности к загрязнению воды на Камчатке

Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

Тихоокеанский флот не причастен к загрязнению воды у Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатский, в результате которого массово погибли животные. Об этом сообщила пресс-службы Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.

Помимо этого, по данным пресс-службы, в районе Халактырского пляжа не осуществлялись перевозки крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России.

«Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют», — отметили в ВВО.

Также в ведомстве уточнили, что на полигоне Радыгино на Камчатке не было учений с использованием тяжелой боевой техники с июня 2020 года.