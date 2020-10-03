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Тихоокеанский флот заявил о непричастности к загрязнению воды на Камчатке

Фото:Анна Стрельченко / ТАСС
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

Тихоокеанский флот не причастен к загрязнению воды у Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатский, в результате которого массово погибли животные. Об этом сообщила пресс-службы Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.

Помимо этого, по данным пресс-службы, в районе Халактырского пляжа не осуществлялись перевозки крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России.

«Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют», — отметили в ВВО.

Также в ведомстве уточнили, что на полигоне Радыгино на Камчатке не было учений с использованием тяжелой боевой техники с июня 2020 года.

Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды
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Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

Ранее, 29 сентября, губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что очевидцы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Местные СМИ писали, что серферы после заплывов жаловались на покраснение глаз, а на пляже стали находить мертвую рыбу.

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Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что причиной выброса мертвых животных на пляж могло стать химическое загрязнение воды. Он отметил, что специалисты обнаружили в пробе воды превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) почти в четыре раза, а в двух пробах было превышение ПДК фенолов в два раза. Местные власти рекомендовали не купаться в океане и не ловить рыбу. Кроме того, Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку 1 октября. В Минприроды сообщили, что результаты анализов проб воды будут готовы 5 октября.

Экология Минобороны Тихоокеанский флот загрязнение
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