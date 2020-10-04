В России резко выросла доля ушедших на карантин школ

По данным министерства, на карантин ушло около 3% школ по всей России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Около 3% российских школ ушли на карантин, «примерно половина» — по ОРВИ. Об этом сообщил замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», — рассказал он, добавив, что всего в стране насчитывается почти 42 тыс. школ.

3% от 42 тыс. — это примерно 1,2 тыс. школ.

17 сентября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России закрылись 0,1% школ. 28 сентября в Минпросвещении сообщили РБК, что из-за сезонного роста заболеваемости гриппом в России на карантин закрыли 111 школ.

Накануне замминистра просвещения России Денис Грибов заявил, что сейчас ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный режим работы.