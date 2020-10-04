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Пандемия коронавируса ,  
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В России резко выросла доля ушедших на карантин школ

По данным министерства, на карантин ушло около 3% школ по всей России
Фото:Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Около 3% российских школ ушли на карантин, «примерно половина» — по ОРВИ. Об этом сообщил замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», — рассказал он, добавив, что всего в стране насчитывается почти 42 тыс. школ.

3% от 42 тыс. — это примерно 1,2 тыс. школ.

17 сентября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России закрылись 0,1% школ. 28 сентября в Минпросвещении сообщили РБК, что из-за сезонного роста заболеваемости гриппом в России на карантин закрыли 111 школ.

Накануне замминистра просвещения России Денис Грибов заявил, что сейчас ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный режим работы.

Он отметил, что во многих школах страны в ближайшее время начнутся каникулы, и выразил надежду, что ситуация с коронавирусом за этот период изменится в лучшую сторону.

Московские вузы начали частично переходить на удаленку
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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Мэр Москвы Сергей Собянин 28 сентября объявил, что в столичных школах с 5 октября начнутся двухнедельные каникулы. Предварительно школьники должны выйти на учебу 19 октября, но глава города подчеркнул, что окончательное решение о возвращении школьников с каникул будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Согласно данным московских властей, доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%. Собянин счел, что это «очень много». Он заключил, что если тенденция на рост заболеваемости и госпитализаций продолжится, то властям придется принимать более жесткие меры.
 

Автор
Виктория Тютина
Минпросвещения школы дистанционное обучение
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