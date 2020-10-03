Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели животных на Камчатке

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев дал поручение выяснить причину массового выброса мертвых морских животных на побережье Камчатки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

В ситуации будут разбираться правительство Камчатского края, управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее местные жители пожаловались на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, а также опубликовали фото и видео мертвых морских животных на берегу.

Местные власти предположили, что причиной могло стать химическое загрязнение воды. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщал, что в предполагаемом районе загрязнения повышено содержание нефтепродуктов и фенолов.

В пресс-службе полпреда президента в ДФО заявили о недопустимости действий, которые приводят к уничтожению природы Камчатского края. «На Камчатке уникальная природа. <...> Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — процитировали в пресс-службе слова Трутнева.