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Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели животных на Камчатке

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев дал поручение выяснить причину массового выброса мертвых морских животных на побережье Камчатки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

В ситуации будут разбираться правительство Камчатского края, управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее местные жители пожаловались на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, а также опубликовали фото и видео мертвых морских животных на берегу.

Местные власти предположили, что причиной могло стать химическое загрязнение воды. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщал, что в предполагаемом районе загрязнения повышено содержание нефтепродуктов и фенолов.

В пресс-службе полпреда президента в ДФО заявили о недопустимости действий, которые приводят к уничтожению природы Камчатского края. «На Камчатке уникальная природа. <...> Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — процитировали в пресс-службе слова Трутнева.

На Камчатке назвали возможную причину выброса мертвых животных на пляжи
Общество
Фото:ekologicachannel / VK

Он также выразил уверенность в том, что губернатор Владимир Солодов примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий «экологического бедствия».

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РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Камчатского края, Камчатскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю.

В Greenpeace назвали произошедшее «экологической катастрофой». Там подчеркнули, что Халактырский пляж является одним из лучших в России для серфинга и одной из главных достопримечательностей края. «Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. <...> Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья», — заявил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

Организация обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру, потребовала расследовать причины загрязнений и оценить их масштаб.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Майя Бобенко
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