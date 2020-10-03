Пашинян назвал цель Азербаджана и Турции в Карабахе

Фото: Арам Киракосян / AP

Цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян, видео его обращения к нации опубликовано на в Facebook.

«Дорогие соотечественники, братья и сестры, мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян», — заявил Пашинян.

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