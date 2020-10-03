Конфликт Армении и Азербайджана , 03 окт, 17:00
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Пашинян назвал цель Азербаджана и Турции в Карабахе
Цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян, видео его обращения к нации опубликовано на в Facebook.
«Дорогие соотечественники, братья и сестры, мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян», — заявил Пашинян.
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