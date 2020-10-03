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СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке

Фото:Анна Стрельченко / ТАСС
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

Следователи начали проверку информации о массовой гибели морских животных на побережье Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также морская вода изменила цвет», — отметили в управлении.

Специалисты отобрали дополнительные пробы морской воды, воздуха и песка. По итогам проверки ведомство даст правовую оценку инциденту.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщили РБК об организованном рейде, в рамках которого специалисты отбирают пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — реке, ручье, впадающих в океан в этом месте.

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов 29 сентября сообщил, что очевидцы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Как передавали местные СМИ, серферы после заплывов жаловались на покраснение глаз, а на пляже стали находить мертвую рыбу.

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что причиной массовой гибели морских животных могло стать химическое загрязнение воды. По его словам, специалисты обнаружили в пробах воды превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза.

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Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура также начала проверку 1 октября. В Минприроды добавили, что результаты анализов проб воды будут известны 5 октября.
 

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