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Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть поднят в рамках «минской группы» ОБСЕ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том хотел бы он увидеть российских миротворцев в Карабахе.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и официальному представителю МИД Марии Захаровой.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Наталья Галимова, Майя Бобенко
Никол Пашинян Нагорный Карабах
РБК
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