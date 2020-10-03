Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть поднят в рамках «минской группы» ОБСЕ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том хотел бы он увидеть российских миротворцев в Карабахе.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и официальному представителю МИД Марии Захаровой.

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