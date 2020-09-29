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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала Путину основные причины роста заболеваемости COVID-19

Сами пациенты признаются, что заразились коронавирусом из-за участия в массовых мероприятиях и нарушения масочного режима. Уже несколько недель число заболевших в России растет. По оценкам медиков, страна выйдет на плато к ноябрю
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

Главными причинами заражения коронавирусной инфекцией является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которого вел РБК.

«По данным проведенных нами опросов, 80–85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — сообщила она.

Голикова отметила, что суточный показатель заболеваемости в последние недели вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 на 100 тыс. населения. Основной прирост наблюдается по Москве.

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«Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте—апреле, начале мая, то мы должны жестко соблюдать те требования, которые сегодня предъявляем: масочный режим, социальное дистанцирование», — сказала она.

К 29 сентября в России выявлено 1,167 млн заразившихся коронавирусом. За сутки их число выросло на 8232. Уже второй день подряд количество новых пациентов с COVID-19 в стране превышает отметку в 8 тыс.

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Только в Москве суточный прирост составил почти 2,6 тыс. человек, что является рекордным показателем с 31 мая. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что Россия может выйти на новое плато по заболеваемости к ноябрю этого года.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Наталья Пшеничная сказала, что на уровень заболеваемости будет влиять не только соблюдение гражданами мер предосторожности, но и погода — резкие перепады температуры осенью негативно сказываются на восприимчивости организма к любым инфекционным заболеваниям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус заболеваемость Татьяна Голикова
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