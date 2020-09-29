Голикова назвала Путину основные причины роста заболеваемости COVID-19

Сами пациенты признаются, что заразились коронавирусом из-за участия в массовых мероприятиях и нарушения масочного режима. Уже несколько недель число заболевших в России растет. По оценкам медиков, страна выйдет на плато к ноябрю

Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

Главными причинами заражения коронавирусной инфекцией является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которого вел РБК.

«По данным проведенных нами опросов, 80–85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — сообщила она.

Голикова отметила, что суточный показатель заболеваемости в последние недели вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 на 100 тыс. населения. Основной прирост наблюдается по Москве.

«Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте—апреле, начале мая, то мы должны жестко соблюдать те требования, которые сегодня предъявляем: масочный режим, социальное дистанцирование», — сказала она.