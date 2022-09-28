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Aydinlik узнала о планах Турции сообщить детали об альтернативе «Миру»

Aydinlik: власти Турции намерены в течение 1–2 дней назвать альтернативу карте «Мир»
Вопрос обсуждался на совещании у президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Карты российской платежной системы перестали принимать три турецких госбанка, а также частные Isbank и DenizBank

Власти Турции намерены в течение одного-двух дней рассказать подробности о платежной системе, которую планируется использовать в качестве альтернативы российской «Мир», узнала газета Aydinlik.

Издание отмечает, что проблемы с использованием карт «Мир» в стране продолжаются в нескольких банках.

В сентябре частные турецкие Isbank и DenizBank перестали принимать карты российской платежной системы. В Isbank объяснили решение угрозой вторичных санкций США: американский Минфин предупредил, что иностранные банки, которые заключают договоры с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций». Против самой НСПК Вашингтон санкции не вводил, но ограничения коснулись ее главы Владимира Комлева.

Эрдоган 23 сентября провел совещание, на котором обсудил с другими представителями властей российскую платежную систему «Мир» и проблемы с ней. Анонсируя встречу, Эрдоган пообещал, что по ее итогам будет принято «окончательное решение».

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После этого турецкое издание NTV сообщило, что отказаться от использования системы «Мир» решили три турецких государственных банка. Их названий телеканал не привел, но речь, вероятно, идет о Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.

Проблемы с картами «Мир» есть не только в Турции: карты в сентябре прекратили принимать также казахстанский Халык Банк, вьетнамский BIDV и таджикистанский «Душанбе Сити», а 23 сентября в Узбекистане было полностью приостановлено обслуживание зарубежных карт российской платежной системы.

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Помимо перечисленных стран карты «Мир» принимаются в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Карты «Мир» Банки
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