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США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт «Мир»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минфин США не вводил санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора системы «Мир», но предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Об этом говорится в разъяснении ведомства.

Такие риски возникают «за счет расширенного использования национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации». В Минфине подчеркивают, что НСПК обрабатывает «транзакции для определенных российских банков (многие банки находятся под блокирующими санкциями США. — РБК) и может использоваться для обработки транзакций с участием других лиц». При этом ограничения в отношении России позволяют санкционному департаменту Минфина США (OFAC) «налагать блокирующие санкции на лиц, которые, как установлено, оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку любой деятельности, подлежащей санкциям». Это распространяется и на использование карт «Мир» за пределами России, следует из разъяснения.

США в новом пакете ввели санкции против гендиректора оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) — Владимира Комлева, но не стали включать в санкционный список саму НСПК.

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Сейчас карты «Мир» кроме России принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, также обсуждается возможность их работы в ряде других стран.

Материал дополняется

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НСПК Минфин США санкции
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