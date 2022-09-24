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«Коммерсантъ» сообщил о DDoS-атаке на платежную систему «Мир»

«Коммерсантъ»: украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

Украинские хакеры устроили DDoS-атаку на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет газета «Коммерсантъ». Информацию о начале атак изданию подтвердили собеседники на российском рынке кибербезопасности.

Хакеры атаковали национальную платежную систему, рассчитывая вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов, сообщает газета. Для этого они генерируют трафик с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов.

В Центробанке не ответили на запрос «Коммерсанта», в НСПК отказались от комментариев. Минцифры переадресовало вопрос в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и ЦБ.

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему «Мир», риски более чем реальны», — сказал источник издания в одной из профильных компаний. По его словам, если хакеры достигнут цели, это грозит отказом эквайринга продолжительностью до нескольких часов.

Материал дополняется

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