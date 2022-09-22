Reuters узнал о планах Эрдогана провести совещание по картам «Мир»

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 23 сентября, проведет совещание «на высоком уровне», где будет обсуждаться российская платежная система «Мир» и потенциальные санкции со стороны западных стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников агентства, на встрече Эрдогана с официальными лицами также будут обсуждаться соглашения с Россией, волатильность на стамбульской фондовой бирже и общая экономическая ситуация.

20 сентября турецкие банки Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир», объяснив это решение санкциями со стороны США и Великобритании против России. Вслед за турецкими банками аналогичные решения приняли казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV.

В середине сентября Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что США и ЕС планируют усилить давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». После этого о проблемах с работой российских карт сообщал портал Tourdom и представитель сети отелей Titanic.

Материал дополняется