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Второй по величине банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир»

Таджикистанский Душанбе Сити Банк приостановил обслуживание карт «Мир»
В работе карт «Мир» в Таджикистане возникли технические сложности, их обслуживание приостановлено, сообщили в банке «Душанбе Сити». В конце прошлой недели «Коммерсантъ» написал об атаке украинских хакеров на инфраструктуру «Мира»
Фото: Артем Соболев / Global Look Press
Фото: Артем Соболев / Global Look Press

«Душанбе Сити» перестал обслуживать карты российской системы «Мир» после возникновения технических неполадок, сообщил банк в пресс-релизе, пишет AsiaPlus-Tajikistan.

«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити», — сказано в сообщении.

В банке отметили, что технические проблемы начали возникать два дня назад — с 23 сентября. Также неполадки в работе с «Миром» произошли у узбекских банков и в межбанковской платежной системе UZCARD, указали в «Душанбе Сити».

Кроме «Душанбе Сити» карты «Мир» по состоянию на 21 сентября принимали также в государственном сберегательном банке Таджикистана «Амонатбанк».

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24 сентября «Коммерсантъ» сообщил об атаке на систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК), которую организовали украинские хакеры, факт атаки газете подтвердили источники на российском рынке кибербезопасности. Хакеры намеревались вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов на фоне сообщений о прекращении обслуживания карт системы «Мир» в некоторых государствах.

«Можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему «Мир», риски более чем реальны», — признал в беседе с изданием неназванный собеседник в одной из профильных компаний. Он выразил уверенность, что успех хакеров означает отказ эквайринга на несколько часов.

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В Узбекистане приостановили обслуживание зарубежных карт «Мир»
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В конце сентября глава НСПК Владимир Комлев счел, что опасения насчет работы карт «Мир» за рубежом преувеличены. «Я могу сказать, что даже то, что касается Казахстана, мы с партнерами продолжаем работать. [Турция] — самая болезненная тема. Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили», — сообщил он.

Два крупных частных банка Турции Isbank и Denizbank в сентябре прекратили принимать карты «Мир». В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США, в котором указывалось, что банки они заключают новые или расширяют действующие соглашения с НСПК, то «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Таджикистан «Мир» атака хакеров
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