Эрдоган обсудит с министрами альтернативы российской системе «Мир»

Совещание Эрдоган решил провести после того, как два частных турецких банка прекратили принимать карты «Мир». На их решение повлияло предупреждение Минфина США

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с министрами альтернативы российской платежной системе «Мир», после того как два частных турецких банка перестали принимать ее карты, сообщил Bloomberg. То же передает Habertürk.

«Мы проведем совещание и примем окончательное решение», — сказал президент.

В сентябре два крупных частных банка Турции — Isbank и Denizbank — прекратили принимать карты «Мир». В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций. В этом предупреждении говорилось, что если они заключают новые или расширяют действующие соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК; оператор карт «Мир»), то «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

После отказа двух турецких банков принимать карты «Мир» Эрдоган решил провести совещание «на высоком уровне», чтобы обсудить ситуацию и возможные санкции со стороны западных стран. В самой НСПК при этом отметили, что «какого-то катастрофического снижения объемов по Турции нет». В стране у оператора пять банков-партнеров, и остальные три банка «продолжают работать в разной степени: кто-то работает и с картами санкционных банков российских, кто-то работает со всеми банками», отметил глава НСПК Владимир Комлев.

Вслед за турецкими Isbank и Denizbank карты «Мир» перестали принимать казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV. 23 сентября обслуживание зарубежных карт российской платежной системы приостановили в Узбекистане.