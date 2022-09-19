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Крупный турецкий банк прекратил прием карт «Мир»

Турецкий Isbank объявил о приостановке использования платежной системы «Мир»
Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

Турецкий Isbank объявил о приостановке использования платежной системы «Мир», передает Reuters со ссылкой на заявление банка. В нем говорится, что банк стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами.

РБК направил запрос в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир».

Isbank начал обеспечивать прием карт «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах в апреле 2019 года. НСПК тогда сообщал, что картами можно будет воспользоваться в 6,5 тыс. банкоматов, 10 тыс. интернет-магазинов и 40 тыс. торговых точек.

США ранее ввели санкции против генерального директора НСПК Владимира Комплева, однако сам оператор карт «Мир» под санкции не попал. При этом американский Минфин указал, что финансовые организации, которые заключают новые или расширяют действующие соглашения с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Опрошенные РБК эксперты говорили, что турецкие банки серьезно отнесутся к риску санкций из-за сотрудничества с платежной системой «Мир».

Введения санкций против НСПК не исключают в Евросоюзе. Такое решение может быть принято Брюсселем в случае, если Россия не прекратит военную операцию на Украине, сообщал представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.

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Теги
Турция Карты «Мир»
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