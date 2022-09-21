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«Известия» сообщили об отказе от приема карт «Мир» еще в двух странах

«Известия»: карты «Мир» перестали принимать банки в Казахстане и Вьетнаме

Банки Вьетнама и Казахстана перестают принимать карты российской платежной системы «Мир», пишет газета «Известия».

Так, в кол-центре вьетнамского BIDV изданию сообщили, что банк отказался от обслуживания карт «Мир». По словам собеседника, BIDV при этом продолжает принимать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

Не обслуживают больше карты российский платежной системы и в Халык Банке в Казахстане. В кол-центре уточнили, что карты «Мир» перестали принимать как терминалы, так и банкоматы.

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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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