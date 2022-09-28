Турецкий телеканал сообщил об отказе трех госбанков от карты «Мир»
Три государственных банка Турции приняли решение отказаться от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Какие именно банки прекратили пользоваться системой «Мир» в сообщении телеканала не упоминается. Ранее картой пользовались пять турецких банков: Ziraat Bank, Vakifbank, Halkbank, Isbank и Denizbank. Сейчас речь может идти о Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.
19 сентября карты «Мир» прекратили использовать два крупных частных банка страны: Isbank и Denizbank. В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций. В этом предупреждении говорилось, что если они заключают новые или расширяют действующие соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК; оператор карт «Мир»), то «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».
По данным Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание, чтобы обсудить ситуацию и возможные санкции со стороны западных стран. Позже Эрдоган заявил, что обсудит с правительством альтернативы для платежной системы «Мир».
В середине сентября Минфин США предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Поэтому против таких банков могут быть введены санкции.
При этом против самой НСПК санкции США пока не распространяются. Однако под американскими санкциями находится гендиректор НСПК Владимир Комлев.
После заявления Минфина США банки стали отказываться от использования карт «Мир». Их перестали принимать казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV. 23 сентября обслуживание зарубежных карт российской платежной системы приостановили в Узбекистане.