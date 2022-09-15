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США ввели санкции против Орешкина и семьи Кадырова

Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Минфин США ввел санкции против помощника президента России Максима Орешкина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Последнюю Вашингтон считает причастной к «депортации тысяч украинских детей в Россию» (российские МИД такие обвинения отвергал).

Кроме того, ограничения ввели против управляющего директора компании-оператора «Северного потока» (Nord Stream AG) Маттиаса Варнига, гендиректора Национальной cистемы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, бывшего члена набсовета Национального расчетного депозитария (НРД) и экс-главы Национального клирингового центра (НКЦ) Эдди Астанина.

Под санкциями оказались член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) частично взятой российскими войсками под контроль в ходе спецоперации Запорожской области Владимир Рогов, глава ВГА региона Евгений Балицкий, его заместитель по внутренней политике Виктор Емельяненко, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, мэр Бердянска Александр Сауленко, глава Святогорска Владимир Бандура, замглавы правительства Херсонской области Владимир Беспалов, замглавы ВГА Херсонской области по гуманитарным вопросам Сергей Черевко, мэр Херсона Александр Кобец, глава Каховки Павел Филипчук, а также представители властей Крыма:

  • заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков;
  • симферопольские судьи Андрей Долгополов, Михаил Белоусов и Виктор Можелянский, которые «выносят политически мотивированные приговоры», в том числе по делу задержанных в Черном море в 2018 году украинских моряков;
  • судья Джанкойского районного суда Крыма Мария Ермакова.

За работу в Крыму «без разрешения правительства Украины» санкции введены против следователя ФСБ Дмитрия Грамашова.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Вашингтон также ужесточил санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его семьи и связанных с ним лиц:

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  • дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (Карина, начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик Кадыровых;
  • супруги Медни Кадыровой;
  • участницы чеченских конкурсов красоты Фатимы Хазуевой и певицы Аминат Ахмадовой, которых Минфин считает членами ближайшего окружения Кадырова.
  • двоюродного брата Рамзана Кадырова и первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимова.

Всех их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы). Кроме того, под санкциями оказалось компания Firdaws — принадлежащий Айшат Кадыровой чеченский модный дом.

США ввели санкции против отряда «Русич», который Минфин США называет неонацистским формированием, а также его руководителей Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

Материал дополняется.

Теги
Рамзан Кадыров Максим Орешкин
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